Clima en Tandil hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de agosto de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 26 de agosto, la temperatura rondará entre 12 y 25;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tandil, indica que hoy 26 de agosto el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tandil se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 18 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:38 y se pone a las 19:04.
Pronóstico del tiempo en Tandil para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.
A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
