Clima en Tandil hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 29 de agosto, la temperatura rondará entre 10 y 27;

El pronóstico del tiempo para Tandil para el 29 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tandil, indica que hoy 29 de agosto el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tandil se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 23 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:35 y se pone a las 19:06.

Pronóstico del tiempo en Tandil para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

