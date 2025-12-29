LA NACION

Clima en Tandil hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 30 de diciembre, la temperatura rondará entre 18 y 29;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tandil para el 30 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para Tandil para el 30 de diciembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tandil, indica que hoy 30 de diciembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 24 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tandil presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 67 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:29 y se pone a las 20:13.

Pronóstico del tiempo en Tandil para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Peronistas, radicales y macristas se unen contra Kicillof por su veto al presupuesto de los diputados bonaerenses
    1

    El veto de Kicillof al presupuesto de la Cámara de Diputados bonaerense abroquela al peronismo y a la oposición

  2. La argentina que chocó contra una moto presentó un carnet de conducir vencido en la Fiscalía
    2

    Tragedia en Punta del Este. La argentina que chocó contra una moto presentó un carnet de conducir vencido en la Fiscalía

  3. ¿A cuánto cotizan el dólar blue y el oficial este lunes 29 de diciembre?
    3

    A cuánto cotizó el dólar este lunes 29 de diciembre

  4. Los expertos anticipan cuándo volverá a llover en un momento agrícola clave
    4

    “Descompensación”: los expertos anticipan cuándo volverá a llover en un momento agrícola clave

Cargando banners ...