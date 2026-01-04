LA NACION

Clima en Tandil hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 5 de enero, la temperatura rondará entre 16 y 28;

El pronóstico del tiempo para Tandil para el 5 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tandil, indica que hoy 5 de enero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tandil se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 72 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:33 y se pone a las 20:14.

Pronóstico del tiempo en Tandil para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

