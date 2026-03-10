LA NACION

Clima en Tres Arroyos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 11 de marzo, la temperatura rondará entre 14 y 27; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tres Arroyos para el 11 de marzo
El pronóstico del tiempo para Tres Arroyos para el 11 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tres Arroyos, indica que hoy 11 de marzo el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tres Arroyos se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 42 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:54 y se pone a las 19:28.

Pronóstico del tiempo en Tres Arroyos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. J. K. Rowling y Martín Caparrós encienden el debate en redes sociales
    1

    Fútbol, guerra y poder: J. K. Rowling y Martín Caparrós encienden el debate en redes sociales

  2. Una automotriz lanza la nueva versión de su pickup con precio y equipamiento confirmado
    2

    Una automotriz lanza la nueva versión de su pickup con precio y equipamiento confirmado

  3. Los posibles escenarios que enfrenta Irán y la “falta de estrategia” de EE.UU., según un experto europeo
    3

    Los posibles escenarios que enfrenta Irán y la “falta de estrategia” de EE.UU., según el experto europeo Bruno Tertrais

  4. Le jugaron una broma de mal gusto a su profesor de secundaria y murió
    4

    Le jugaron una broma de mal gusto a su profesor de secundaria y murió