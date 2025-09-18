Clima en Tres Arroyos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de septiembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 19 de septiembre, la temperatura rondará entre 14 y 22;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tres Arroyos, indica que hoy 19 de septiembre el cielo estará con tormentas fuertes por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tres Arroyos presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 67 por ciento, y la visibilidad sería muy mala.
El sol sale a las 06:56 y se pone a las 18:55.
Pronóstico del tiempo en Tres Arroyos para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.
A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas
Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:
- Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
- Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
- En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
El elogio de Cristina Kirchner al “extraordinario discurso” de Nicolás Massot en el Congreso
- 2
San Sebastián: el festival comienza con cine, efervescencia política y otra gran presencia argentina
- 3
El gráfico que compartió Marcos Galperin para mostrar cómo funciona el “Riesgo Kuka”
- 4
Mario Pergolini se burló de Andy Kusnetzoff por su llanto en vivo