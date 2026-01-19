Clima en Tres Arroyos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 20 de enero, la temperatura rondará entre 10 y 28;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tres Arroyos, indica que hoy 20 de enero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tres Arroyos se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 35 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:59 y se pone a las 20:24.
Pronóstico del tiempo en Tres Arroyos para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.
A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
Se dispara una peligrosa enfermedad de transmisión sexual
- 2
Belgrano Cargas: un gigante mexicano y las poderosas cerealeras compiten por el negocio
- 3
Red Bull Racing se tomó cuatro años para construir su propio motor y rechaza las sospechas de irregularidades
- 4
Llegó a la Argentina una nueva pickup con foco en el confort y la tecnología