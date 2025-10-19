Clima en Tres Arroyos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de octubre de 2025

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tres Arroyos, indica que hoy 20 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tres Arroyos se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 38 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:09 y se pone a las 19:24.

Pronóstico del tiempo en Tres Arroyos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..