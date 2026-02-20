Clima en Tres Arroyos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 21 de febrero, la temperatura rondará entre 12 y 27;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tres Arroyos, indica que hoy 21 de febrero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tres Arroyos se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 22 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:35 y se pone a las 19:54.
Pronóstico del tiempo en Tres Arroyos para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
