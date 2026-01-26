LA NACION

Clima en Tres Arroyos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 27 de enero, la temperatura rondará entre 17 y 29;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tres Arroyos para el 27 de enero.
El pronóstico del tiempo para Tres Arroyos para el 27 de enero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tres Arroyos, indica que hoy 27 de enero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tres Arroyos se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 54 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:07 y se pone a las 20:20.

Pronóstico del tiempo en Tres Arroyos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. La balada que Shakira le dedicó a un gran amor y que tras 18 años sin cantarla volvió a ser parte de su repertorio
    1

    La balada que Shakira le dedicó a un gran amor y que tras 18 años sin cantarla volvió a ser parte de su repertorio

  2. Así quedó el cuadro de cuartos de final del Australian Open 2026
    2

    Así quedó el cuadro de cuartos de final del Australian Open 2026

  3. Lanzan en la Argentina una nueva versión más potente de un reconocido SUV
    3

    Lanzan en la Argentina una nueva versión más potente de un reconocido SUV

  4. El Banco Central compró más de US$1000 millones este mes, pero solo retuvo el 60% en sus reservas
    4

    El Banco Central compró más de US$1000 millones este mes, pero solo retuvo el 60% en sus reservas