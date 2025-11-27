Clima en Tres Arroyos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de noviembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 28 de noviembre, la temperatura rondará entre 13 y 20;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tres Arroyos, indica que hoy 28 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tres Arroyos se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 50 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:33 y se pone a las 20:06.
Pronóstico del tiempo en Tres Arroyos para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.
A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
El terremoto de Trump replica en el gobierno de Milei
- 2
Se quedó sin trabajo y toca el violín en una peatonal en Córdoba: una nena lo sorprendió y bailó con él
- 3
A cuánto cotizó el dólar este jueves 27 de noviembre
- 4
Nuevos incendios en el sur: seis focos en las últimas horas pusieron en vilo a una provincia