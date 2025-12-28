LA NACION

Clima en Tres Arroyos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 29 de diciembre, la temperatura rondará entre 12 y 37;

El pronóstico del tiempo para Tres Arroyos para el 29 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tres Arroyos, indica que hoy 29 de diciembre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 24 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tres Arroyos se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 22 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:38 y se pone a las 20:27.

Pronóstico del tiempo en Tres Arroyos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 37 grados.

A la noche, el clima rondará los 27 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
