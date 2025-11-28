Clima en Tres Arroyos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de noviembre de 2025

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tres Arroyos, indica que hoy 29 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tres Arroyos presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 36 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:32 y se pone a las 20:07.

Pronóstico del tiempo en Tres Arroyos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..