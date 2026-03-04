LA NACION

Clima en Tres Arroyos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 5 de marzo, la temperatura rondará entre 12 y 22; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tres Arroyos para el 5 de marzo
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tres Arroyos, indica que hoy 5 de marzo el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tres Arroyos presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 48 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:48 y se pone a las 19:37.

Pronóstico del tiempo en Tres Arroyos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
