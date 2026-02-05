Clima en Tres Arroyos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 6 de febrero, la temperatura rondará entre 11 y 27;
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tres Arroyos, indica que hoy 6 de febrero el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tres Arroyos se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 61 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:18 y se pone a las 20:11.
Pronóstico del tiempo en Tres Arroyos para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
