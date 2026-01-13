LA NACION

Clima en Villa Gesell hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 14 de enero, la temperatura rondará entre 17 y 28;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Villa Gesell para el 14 de enero.
El pronóstico del tiempo para Villa Gesell para el 14 de enero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Gesell, indica que hoy 14 de enero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Gesell se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 79 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:42 y se pone a las 20:11.

Pronóstico del tiempo en Villa Gesell para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Denuncian a Julio Iglesias por desnudos, manoseos y vejaciones
    1

    Julio Iglesias fue acusado de agresiones sexuales por dos exempleadas de sus mansiones en el Caribe

  2. Sigue “inestable” el menor víctima de un choque entre una camioneta 4x4 y un vehículo UTV
    2

    Tragedia en La Frontera. Sigue “inestable” el menor víctima de un choque entre una camioneta 4x4 y un vehículo UTV

  3. Quién es Loli Bahía, la modelo que recibió el año nuevo con la cantante en Río de Janeiro
    3

    Rosalía, de nuevo enamorada: quién es Loli Bahía, la modelo que recibió el año nuevo con ella en Río de Janeiro

  4. Milei reveló que mudó su cuarto en Olivos y ahora duerme en la "casita" de las herramientas
    4

    Javier Milei reveló que mudó su cuarto en Olivos y ahora duerme en la “casita donde se guardaban las herramientas”

Cargando banners ...