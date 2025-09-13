LA NACION

Clima en Villa Gesell hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 14 de septiembre, la temperatura rondará entre 9 y 15;

El pronóstico del tiempo para Villa Gesell para el 14 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Gesell, indica que hoy 14 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Gesell se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 75 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:51 y se pone a las 18:37.

Pronóstico del tiempo en Villa Gesell para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

