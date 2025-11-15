LA NACION

Clima en Villa Gesell hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 16 de noviembre, la temperatura rondará entre 13 y 18;

El pronóstico del tiempo para Villa Gesell para el 16 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Gesell, indica que hoy 16 de noviembre el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Gesell presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 53 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 05:29 y se pone a las 19:37.

Pronóstico del tiempo en Villa Gesell para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

