LA NACION

Clima en Villa Gesell hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 17 de diciembre, la temperatura rondará entre 12 y 25;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Villa Gesell para el 17 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para Villa Gesell para el 17 de diciembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Gesell, indica que hoy 17 de diciembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Gesell se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 60 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:22 y se pone a las 20:05.

Pronóstico del tiempo en Villa Gesell para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Cómo Vázquez derrotó a cuatro jefes de la AFIP que quisieron echarlo
    1

    De la opacidad a zar de los impuestos: cómo Vázquez derrotó a cuatro jefes de la AFIP que quisieron echarlo

  2. Invertirá más en el peor momento para alcanzar un boom de petróleo y gas
    2

    YPF invertirá US$6000 millones en 2026 pese a la baja del precio del petróleo

  3. El efecto en los riñones de comer kéfir todos los días
    3

    El efecto en los riñones de comer kéfir todos los días

  4. Estudiantes de un secundario crearon un plan para evitar que más adolescentes caigan en un problema que crece
    4

    “Hay chicos atrapados por las apuestas”. Crearon un plan para evitar que más adolescentes caigan en el juego online

Cargando banners ...