Clima en Villa Gesell hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 17 de febrero, la temperatura rondará entre 18 y 28;
1 minuto de lectura
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Gesell, indica que hoy 17 de febrero el cielo estará con niebla por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Gesell se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 79 por ciento, y la visibilidad sería mala.
El sol sale a las 06:19 y se pone a las 19:44.
Pronóstico del tiempo en Villa Gesell para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
