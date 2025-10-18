LA NACION

Clima en Villa Gesell hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 19 de octubre, la temperatura rondará entre 8 y 19;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Villa Gesell para el 19 de octubre.
El pronóstico del tiempo para Villa Gesell para el 19 de octubre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Gesell, indica que hoy 19 de octubre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Gesell se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 56 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:59 y se pone a las 19:08.

Pronóstico del tiempo en Villa Gesell para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Cuánto cuesta construir una casa de 110 m2
    1

    Cuánto cuesta construir una casa de 110 m2 hoy, en octubre 2025

  2. Hell’s Angels, trapitos y repartidores se agarraron a las piñas en pleno centro de La Plata
    2

    Hell’s Angels, trapitos y repartidores se agarraron a las piñas en pleno centro de La Plata

  3. Un hombre murió al caer 40 metros desde un mirador en Santa Cruz
    3

    Un hombre murió al caer 40 metros desde un mirador en Santa Cruz

  4. Los tres escenarios que afronta el Gobierno y su proyección para el recambio del Congreso
    4

    Elecciones legislativas: los tres escenarios que afronta el Gobierno y su proyección para el recambio del Congreso

Cargando banners ...