Clima en Villa Gesell hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de diciembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 2 de diciembre, la temperatura rondará entre 14 y 20;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Gesell, indica que hoy 2 de diciembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Gesell presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 99 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:21 y se pone a las 19:53.
Pronóstico del tiempo en Villa Gesell para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.
A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
Una terminal dejó de operar en su histórica fábrica y se trasladó a Zárate
- 2
Wanda Nara está a punto de terminar su nueva casa de Nordelta y mostró los últimos detalles
- 3
Barclays afirmó que el bajo nivel de reservas de la Argentina no tuvo que ver con los pagos de la deuda en dólares
- 4
Cuándo cobro Anses: el calendario completo de diciembre 2025