Clima en Villa Gesell hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 21 de agosto, la temperatura rondará entre 6 y 15;

El pronóstico del tiempo para Villa Gesell para el 21 de agosto.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Gesell, indica que hoy 21 de agosto el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Gesell se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 99 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:25 y se pone a las 18:18.

Pronóstico del tiempo en Villa Gesell para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

