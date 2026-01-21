LA NACION

Clima en Villa Gesell hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 22 de enero, la temperatura rondará entre 18 y 28;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Villa Gesell para el 22 de enero.
El pronóstico del tiempo para Villa Gesell para el 22 de enero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Gesell, indica que hoy 22 de enero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 25 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Gesell se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 62 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:51 y se pone a las 20:07.

Pronóstico del tiempo en Villa Gesell para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. De Narváez, cada vez más cerca de quedarse con Carrefour
    1

    El gran candidato: De Narváez, cada vez más cerca de quedarse con Carrefour

  2. El régimen de Venezuela liberó a Marino Mendoza, el chofer de la Embajada argentina en Venezuela
    2

    El régimen de Venezuela liberó a Marino Mendoza, el chofer de la Embajada argentina en Venezuela

  3. Maquiavelo, Trump, un manifiesto libertario y la decisión de ahorrarse un dolor de cabeza
    3

    El discurso completo de Javier Milei en Davos: un análisis punto por punto

  4. Aerolíneas Argentinas venderá pasajes más baratos a quienes quieran venir desde España e Italia
    4

    Aerolíneas Argentinas venderá pasajes más baratos a quienes quieran venir desde España e Italia