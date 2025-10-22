LA NACION

Clima en Villa Gesell hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 23 de octubre, la temperatura rondará entre 15 y 24;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Villa Gesell para el 23 de octubre.
El pronóstico del tiempo para Villa Gesell para el 23 de octubre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Gesell, indica que hoy 23 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Gesell se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 99 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:52 y se pone a las 19:13.

Pronóstico del tiempo en Villa Gesell para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. El insólito blooper televisivo durante un partido de Champions, que agarró desprevenidos a los relatores
    1

    El insólito blooper televisivo durante un partido de Champions League, que mostró cómo relata Bambino Pons

  2. Mi principal pronóstico para el 27 de octubre de 2025
    2

    Mi principal pronóstico para el 27 de octubre de 2025

  3. La Argentina, en el radar de los medios del mundo en medio de la tensión cambiaria
    3

    La Argentina, en el radar de los medios del mundo en medio de la tensión cambiaria y el rescate de Trump

  4. Argentina vs. España, por la Finalissima: cuándo se juega
    4

    Argentina vs. España, por la Finalissima: cuándo se juega

Cargando banners ...