Clima en Villa Gesell hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de agosto de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 25 de agosto, la temperatura rondará entre 7 y 14;
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Gesell, indica que hoy 25 de agosto el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Gesell se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 48 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:20 y se pone a las 18:21.
Pronóstico del tiempo en Villa Gesell para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.
A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
