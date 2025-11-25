LA NACION

Clima en Villa Gesell hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 26 de noviembre, la temperatura rondará entre 17 y 27;

El pronóstico del tiempo para Villa Gesell para el 26 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Gesell, indica que hoy 26 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Gesell se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 52 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:23 y se pone a las 19:48.

Pronóstico del tiempo en Villa Gesell para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

