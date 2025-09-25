LA NACION

Clima en Villa Gesell hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 26 de septiembre, la temperatura rondará entre 6 y 17;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Villa Gesell para el 26 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para Villa Gesell para el 26 de septiembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Gesell, indica que hoy 26 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Gesell se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 74 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:32 y se pone a las 18:47.

Pronóstico del tiempo en Villa Gesell para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Cynthia Perkins, la amazona eterna: cómo consiguió su primer caballo y sus vivencias en África
    1

    Cynthia Perkins, la amazona eterna: cómo consiguió su primer caballo, viajera incansable y el encanto por África

  2. El mensaje del jefe narco que transmitió en vivo las torturas a las tres jóvenes de La Matanza
    2

    “Así le va a quien me roba”: el mensaje del jefe narco que transmitió en vivo las torturas a las tres jóvenes de La Matanza

  3. La novia de Keanu Reeves y un llamativo posteo sobre un fuerte rumor
    3

    La novia de Keanu Reeves y un llamativo posteo sobre un fuerte rumor: “¡Un poco de felicidad real!”

  4. En medio de una creciente presión, un país de la UE le prohíbe la entrada a Netanyahu por la guerra en Gaza
    4

    Eslovenia le prohíbe la entrada al país a Benjamin Netanyahu por la guerra en Gaza

Cargando banners ...