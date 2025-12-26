LA NACION

Clima en Villa Gesell hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 27 de diciembre, la temperatura rondará entre 18 y 25;

El pronóstico del tiempo para Villa Gesell para el 27 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Gesell, indica que hoy 27 de diciembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Gesell se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 44 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:27 y se pone a las 20:10.

Pronóstico del tiempo en Villa Gesell para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

