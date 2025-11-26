Clima en Villa Gesell hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de noviembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 27 de noviembre, la temperatura rondará entre 19 y 28;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Gesell, indica que hoy 27 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Gesell se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 72 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:23 y se pone a las 19:49.
Pronóstico del tiempo en Villa Gesell para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.
A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..
