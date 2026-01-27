LA NACION

Clima en Villa Gesell hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 28 de enero, la temperatura rondará entre 18 y 26;

El pronóstico del tiempo para Villa Gesell para el 28 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Gesell, indica que hoy 28 de enero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Gesell se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 87 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:57 y se pone a las 20:03.

Pronóstico del tiempo en Villa Gesell para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

