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Clima en Villa Gesell hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 28 de marzo, la temperatura rondará entre 16 y 24; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Villa Gesell para el 28 de marzo
El pronóstico del tiempo para Villa Gesell para el 28 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Gesell, indica que hoy 28 de marzo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Gesell se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 75 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:57 y se pone a las 18:49.

Pronóstico del tiempo en Villa Gesell para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

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