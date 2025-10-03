Clima en Villa Gesell hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de octubre de 2025

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Gesell, indica que hoy 4 de octubre el cielo estará con niebla por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Gesell presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 91 por ciento, y la visibilidad sería mala.

El sol sale a las 06:20 y se pone a las 18:54.

Pronóstico del tiempo en Villa Gesell para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..