LA NACION

Clima en ciudad de Catamarca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 16 de diciembre, la temperatura rondará entre 18 y 29;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Catamarca para el 16 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Catamarca, indica que hoy 16 de diciembre el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 25 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Catamarca se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 73 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:11 y se pone a las 20:03.

Pronóstico del tiempo en Catamarca para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

