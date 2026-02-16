LA NACION

Clima en ciudad de Catamarca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 17 de febrero, la temperatura rondará entre 25 y 37;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Catamarca para el 17 de febrero.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Catamarca para el 17 de febrero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Catamarca, indica que hoy 17 de febrero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 27 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Catamarca se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 79 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:56 y se pone a las 19:55.

Pronóstico del tiempo en Catamarca para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 37 grados.

A la noche, el clima rondará los 32 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. El desafío de Villarruel provoca cada vez más encontronazos con Bullrich en el Senado
    1

    Senado: la “resistencia activa” de Villarruel provoca cada vez más encontronazos con Bullrich

  2. ¿A cuánto cotizan el dólar oficial y el blue este lunes 16 de febrero?
    2

    Dólar oficial hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizan este lunes 16 de febrero

  3. Quiénes tienen que renovar el DNI con el nuevo formato y qué deben tomar en cuenta
    3

    Quiénes tienen que renovar el DNI con el nuevo formato y qué deben tomar en cuenta

  4. Se derrumbó en Italia el icónico “Arco de los enamorados” el día de San Valentín
    4

    Se derrumbó en Italia el icónico “Arco de los enamorados” el día de San Valentín