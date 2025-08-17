LA NACION

Clima en ciudad de Catamarca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 18 de agosto, la temperatura rondará entre 14 y 29;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Catamarca para el 18 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Catamarca, indica que hoy 18 de agosto el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Catamarca se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 54 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:40 y se pone a las 18:52.

Pronóstico del tiempo en Catamarca para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

