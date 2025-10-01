LA NACION

Clima en ciudad de Catamarca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 2 de octubre, la temperatura rondará entre 15 y 29;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Catamarca para el 2 de octubre.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Catamarca para el 2 de octubre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Catamarca, indica que hoy 2 de octubre el cielo estará con chaparrones por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Catamarca presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 27 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:50 y se pone a las 19:12.

Pronóstico del tiempo en Catamarca para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer ante lluvias fuertes

La Organización Meteorológica Mundial define lluvia como la precipitación de partículas líquidas de agua, de diámetro mayor a 0,5 milímetros. Cuando se torna fuerte o torrencial, se trata de un fenómeno meteorológico en el cual la caída de agua es superior a los 60 mm en el transcurso de una hora. En este tipo de situaciones, se recomienda tomar algunas medidas preventivas para preservar la salud de las personas y evitar inundaciones. Para ello, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) sugiere lo siguiente en caso de lluvias fuertes:

  • No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.
  • Cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa.
  • También desconectar y alejarse de artefactos eléctricos.
  • No refugiarse debajo de postes o cables de electricidad.
  • Evitar actividades al aire libre. Es mejor buscar un lugar bajo techo.
  • Evitar circular por calles inundadas o calles afectadas.
  • Si se viaja en auto, quedarse en el interior porque los automóviles ofrecen una excelente protección.
  • Informarse sobre los lugares de evacuación y sitios elevados.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Más leídas
  1. La discoteca que aún conserva una pista de baile mítica y las razones por las que sigue cerrada
    1

    Club 74: la discoteca que tiene la pista de Fiebre de sábado por la noche y hace años está cerrada

  2. El impacto inesperado de argentinos que deciden regresar al país tras años de vivir en el exterior
    2

    Repatriados: el impacto inesperado de argentinos que deciden regresar al país tras años de vivir en el exterior

  3. Un influencer chino murió tras estrellarse en un avión ultraligero casero
    3

    Un influencer chino murió tras estrellarse en un avión ultraligero casero

  4. Lali reveló en qué gasta su dinero y recibió una ovación en la televisión española
    4

    Lali reveló en qué gasta su dinero y recibió una ovación en la televisión española: “Lo más importante”

Cargando banners ...