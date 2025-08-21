Clima en ciudad de Catamarca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de agosto de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 22 de agosto, la temperatura rondará entre 17 y 25;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Catamarca, indica que hoy 22 de agosto el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Catamarca se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 28 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:36 y se pone a las 18:54.
Pronóstico del tiempo en Catamarca para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.
A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
Cómo se desactiva el Meta AI de WhatsApp y por qué es importante hacerlo
- 2
Confesiones escandalosas en medio de un campo minado
- 3
“Punto de no retorno”: el hielo antártico se reduce con mayor velocidad y puede provocar cambios irreversibles
- 4
¿Qué falló? Minuto a minuto: la secuencia de errores y negligencias que derivó en la noche de horror en Independiente