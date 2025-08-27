LA NACION

Clima en ciudad de Catamarca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 28 de agosto, la temperatura rondará entre 12 y 25;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Catamarca para el 28 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Catamarca, indica que hoy 28 de agosto el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Catamarca se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 21 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:30 y se pone a las 18:56.

Pronóstico del tiempo en Catamarca para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

