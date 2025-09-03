LA NACION

Clima en ciudad de Catamarca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 4 de septiembre, la temperatura rondará entre 13 y 19;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Catamarca para el 4 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Catamarca para el 4 de septiembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Catamarca, indica que hoy 4 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Catamarca se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 54 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:23 y se pone a las 19:00.

Pronóstico del tiempo en Catamarca para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Dos vacunas que hoy se usan para otras enfermedades podrían disminuir el riesgo de Alzheimer
    1

    Sorpresivo hallazgo contra el Alzheimer por el efecto de dos vacunas que hoy se usan para otras enfermedades

  2. Un pasaje peatonal, un techo de vidrio renovado y la sirena de las noticias: así reabre el Edificio La Prensa
    2

    Un pasaje peatonal, un techo de vidrio renovado y la sirena de las noticias: así reabre el Edificio La Prensa

  3. Misterio y escándalo por la venta de un banco de 300 años de la Basílica del Pilar
    3

    Misterio y escándalo por la venta de un banco de 300 años de la Basílica del Pilar

  4. Al menos 15 muertos y varios heridos graves tras descarrilar un funicular en Lisboa
    4

    Descarriló un funicular en Lisboa: hay al menos 15 muertos y varios heridos

Cargando banners ...