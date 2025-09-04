Clima en ciudad de Catamarca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de septiembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 5 de septiembre, la temperatura rondará entre 6 y 18;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Catamarca, indica que hoy 5 de septiembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Catamarca se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 28 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:21 y se pone a las 19:00.
Pronóstico del tiempo en Catamarca para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.
A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
Grave error de cálculo del Gobierno: flujos, fundamentos y opinión pública
- 2
El titular de la DGI logró que desplacen al fiscal que investigaba sus propiedades en Miami
- 3
Córdoba | Cruce entre un juez y el gremio judicial por una propuesta de designación que trae polémica
- 4
Una senadora cantó “alta coimera” contra Karina Milei en medio de la sesión