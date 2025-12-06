Clima en ciudad de Catamarca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de diciembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 7 de diciembre, la temperatura rondará entre 22 y 37;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Catamarca, indica que hoy 7 de diciembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 27 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Catamarca presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 35 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:09 y se pone a las 19:57.
Pronóstico del tiempo en Catamarca para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 37 grados.
A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 70 y 100 por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor
Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:
- Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegerse del sol.
- Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
- 1
La nueva serie de Netflix para maratonear sin culpa: tiene siete capítulos y te atrapa desde el primer segundo
- 2
El análisis que se hace desde Dinamarca de la venta de los F-16: timing, oportunidad y el rol de EE.UU.
- 3
La joya desconocida de México que combina desierto, mar y una gastronomía de lujo
- 4
Mortal choque frontal en el comienzo del fin de semana largo