Clima en San Fernando del Valle de Catamarca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de noviembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, indica que hoy 4 de noviembre el cielo estará con nublado con tormenta en la hora anterior por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del S correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 31 por ciento, y la visibilidad sería mala.

El sol sale a las 06:29 y se pone a las 19:44.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado con tormenta débil y los vientos del sector S tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del S a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.