LA NACION

Clima en Resistencia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 12 de agosto, la temperatura rondará entre 10 y 27;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Resistencia para el 12 de agosto.
El pronóstico del tiempo para Resistencia para el 12 de agosto.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Resistencia, indica que hoy 12 de agosto el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Resistencia se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 34 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:39 y se pone a las 18:52.

Pronóstico del tiempo en Resistencia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Denuncian que cada vez hay más ratas en Buenos Aires: los barrios complicados y sus lugares “preferidos”
    1

    Denuncian que cada vez hay más ratas en Buenos Aires: los barrios complicados y sus lugares “preferidos”

  2. Conmoción en Israel por una pintada en el Muro de los Lamentos: “Hay un Holocausto en Gaza”
    2

    Conmoción en Israel por una pintada en el Muro de los Lamentos: “Hay un Holocausto en Gaza”

  3. Vecinos holandeses usaron Google Maps para espantar visitantes
    3

    Anti turismo: vecinos holandeses usaron Google Maps para espantar visitantes

  4. Adidas le pidió disculpas a México después de que el gobierno denunciara la apropiación cultural de unas sandalias
    4

    Adidas le pidió disculpas a México después de que el gobierno denunciara la apropiación cultural de unas sandalias

Cargando banners ...