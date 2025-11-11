LA NACION

Clima en Resistencia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 12 de noviembre, la temperatura rondará entre 24 y 32;

El pronóstico del tiempo para Resistencia para el 12 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Resistencia, indica que hoy 12 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 30 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Resistencia se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 23 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:18 y se pone a las 19:31.

Pronóstico del tiempo en Resistencia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 32 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
