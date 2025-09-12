LA NACION

Clima en Resistencia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 13 de septiembre, la temperatura rondará entre 19 y 36;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Resistencia para el 13 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para Resistencia para el 13 de septiembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Resistencia, indica que hoy 13 de septiembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Resistencia se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 34 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:10 y se pone a las 19:03.

Pronóstico del tiempo en Resistencia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 36 grados.

A la noche, el clima rondará los 27 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. Falleció María Elena Usonis, la madre de Axel Blumberg
    1

    Falleció María Elena Usonis, la madre de Axel Blumberg

  2. Fito Páez estalló contra el público durante un show en Perú
    2

    Fito Páez estalló contra el público durante un show en Perú

  3. El español que compró un bodegón hace 55 años y lo convirtió en un éxito
    3

    El español que compró un bodegón hace 55 años y lo convirtió en un éxito

  4. ¿Cuándo debo podar el limonero de mi casa?
    4

    ¿Cuándo debo podar el limonero de mi casa?

Cargando banners ...