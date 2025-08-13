LA NACION

Clima en Resistencia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 14 de agosto, la temperatura rondará entre 13 y 24;

El pronóstico del tiempo para Resistencia para el 14 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Resistencia, indica que hoy 14 de agosto el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Resistencia se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 28 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:38 y se pone a las 18:52.

Pronóstico del tiempo en Resistencia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

