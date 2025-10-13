Clima en Resistencia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 14 de octubre, la temperatura rondará entre 20 y 30;
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Resistencia, indica que hoy 14 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 24 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Resistencia se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 21 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:38 y se pone a las 19:14.
Pronóstico del tiempo en Resistencia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 30 grados.
A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor
Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:
- Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegerse del sol.
- Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
