Clima en Resistencia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 15 de agosto, la temperatura rondará entre 12 y 24;

El pronóstico del tiempo para Resistencia para el 15 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Resistencia, indica que hoy 15 de agosto el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Resistencia se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 44 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:37 y se pone a las 18:53.

Pronóstico del tiempo en Resistencia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

