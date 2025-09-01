Clima en Resistencia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de septiembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 2 de septiembre, la temperatura rondará entre 11 y 29;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Resistencia, indica que hoy 2 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Resistencia se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 35 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:21 y se pone a las 18:59.
Pronóstico del tiempo en Resistencia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.
A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
Lionel Scaloni: la inoportuna Finalissima con España y la reacción por De Paul, Paredes y Di María
- 2
La principal asociación de expertos en genocidio acusa a Israel en una resolución histórica
- 3
Señal desde el Vaticano: el primer gesto de apertura del papa León XIV hacia la comunidad LGBT
- 4
Langostas, autos de lujo y blindaje total: el misterioso y excéntrico viaje en tren de Kim a China